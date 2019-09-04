0553 313 94 23

Selçuk Üniversitesi Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Merkezi tanıtıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Merkezi; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:28
Selçuk Üniversitesi Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Merkezi tanıtıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Merkezi; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Marakoğlu ve Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat tarafından tanıtıldı.


Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde; Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ile Dr. Peter Bohlen, Konya Önder Çiftci Derneği Danışmanı Eicke Johnsen, Deula Eğitmenleri Chetana Siddappa, Rolf Sieling; KÖCD Başkanı Erol Sözen, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Başkanı Şenol Önal, TYAB Başkanı Hacı Ömer Güler, Hüseyin Doğançukuru, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Prof. Dr. Ahmet Cuma ve SÜ Sektörel Hizmetler Koordinatörü Dr. Bilgehan Yabgu incelemelerde bulundu. Sarıcalar çiftliğinde öğrencilere hem pratik hem de teorik eğitimi bir arada sunmayı amaçladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, uygun altyapı ile eğitim ve öğretime en kısa sürede başlayacaklarını dile getirdi.



“Eğitimi buraya taşımayı düşünüyoruz”


Ekibe hedeflerini de aktaran Rektör Prof. Dr. Şahin, “Öğrencilerin eğitim almaları için bir altyapı oluşturma isteğimiz var. Üniversitemizde olan sıkıntı devamlılık sıkıntısı onun için bu projeyi çiftçilerin tarafı güçlü bir şekilde hükümetle de ilişkilendirip devletin de elinin burada olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca 50 - 60 kişinin konaklayabileceği otel veya yurt planlarımızda projemizin arasında var. İçine tarım aletlerini koyacağımız büyük hangarlar düşünüyoruz. Niyetimizi ve hedefimizi söylüyoruz ki planlamaların oluşması bu şekilde devam etsin. Yatılı olarak eğitimi buraya taşımayı düşünüyoruz, öğrencilerin hem pratik hem de teorik olarak bütünleşeceği bir yer olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.


Sarıcalar çiftliği hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Tamer Marakoğlu ise, “Şuan için üretimde olan arpa, buğday, mısır, yonca, badem ağaçları var. Toprak oldukça verimli, lineer pivot sulama sistemiyle de ürünlerimizi sulamaktayız” ifadelerini kullandı.


Sahada traktör ve teknik ekipman ile toprak incelemesinde bulunan ekip, Selçuk Üniversitesi ile yapılacak olan proje ve çalışmalarla ilgili teknik bir toplantı gerçekleştirildi. Ziyaret ve toplantıların sonrasında Alaeddin Keykubat yerleşkesi de ekibe gezdirilerek üniversitenin tanıtım da yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Keneşi Genel Sekreteri Amreyev Cidde'de
    1. Türk Keneşi Genel Sekreteri Amreyev..
    2. Kartal’da 21 kişinin öldüğü çöken..
    3. Başkan Gürün yatırımları yerinde..
    4. Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin..
    5. Endonezya yüzlerce atık konteynerini..
    6. Köprü altında kaza: 1 yaralı
    7. Hamilelikte yapılması gereken dini..
    8. ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan..
    9. Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü..
    10. Erdemli’de adli yıl açılışı
    11. Alanya Belediyesi’nden Zabıta Haftası..
    12. Kıymık nasıl çıkartılır?
    13. Patrick Watson 8 yıl aradan sonra..
    14. Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    16. Tavlı: “Bahçe atıklarınızı yol..
    17. Yemeklik salça nasıl yapılır? Yemeklik..
    18. Almanya'dan İran açıklaması
    19. Osmancık Belediyesi Pirinç..
    20. Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17..
    21. Yükümlüler okulları yeni eğitim..
    22. Rektör Bağ: “Çardak OSBMYO’nun..
    23. Altıeylül’de kurtuluş etkinlikleri..
    24. Atık toplama kamyonunda çıkan yangın..
    25. Tütüncü,genç güreşçileri ağırladı
    26. Bismil’de katarakt ameliyatı olan 30..
    27. İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı:..
    28. HDP'lilerden Vatan partililere saldırı!
    29. New York borsası yükselişle açıldı
    30. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!