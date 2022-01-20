Selçuk Tepeli'ye 'Acun Ilıcalı' tokadı

FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli, yabancıların Türkiye'de yatırım yapmasını eleştirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Türk Lirası'na ilgiyi artırmak için birtakım yeni projelerimiz var.' Nedir mesela? 1 Türk Lirası alana 1 Türk Lirası bedava mı vereceksiniz? Nedir yani? Zaten Türk Lirası bağlandı dolara endekslendi. Memlekette konut üretiyorsun, alan yabancı. Bu ülkenin milleti yokmuş gibi." dedi. Sürekli, "Yatırımcı Türkiye'ye güvenmiyor" diye yaygara koparan muhaliflerin bayrak taşıyanı Tepeli'nin, Türkiye'de yabancıların yatırım yapmalarına müsaade edildiği için eleştiri getirmesi ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Selçuk Tepeli'nin infiale neden olan sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair yorumlarda bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Acun Ilıcalı İngiltere'de 24 milyon Euro'ya futbol kulübü satın aldı. 'Türkiye'de dövize ihtiyaç olan bir dönemde ne gerek var kardeşim, 24 milyon Euro'yu İngiltere'ye veriyorsun?' diye sordun mu? Sormadın. Ekrem İmamoğlu'na sordun mu; Fatih'in portresi için 700 bin sterlin verdi. Dövize ihtiyacımız olan bir dönemde şimdi Fatih'in portresi çok mu lazımdı Türkiye'ye?"