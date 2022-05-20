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Medya Selçuk Tepeli'den utandıran hareket! Haberi bültenden niye çıkarmadın da kameraya şov yaptın?
Medya

Selçuk Tepeli'den utandıran hareket! Haberi bültenden niye çıkarmadın da kameraya şov yaptın?

FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, çiftçilerle ilgili haber sunarken çirkin bir harekete imza atarak stüdyodaki bardağa yumruk attı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 21:55:00 - 2022-05-20 21:58:06

 Yeniakit.com.tr 

Yabancı sermayeli FOX TV'nin Ana Haber Bülteni'nde izleyenleri utandıran anlar yaşandı.

Haber sunuculuğunu bir kenara bırakıp şovmenliğe soyunan Selçuk Tepeli, çiftçilerle ilgili bir haberi aktarırken stüdyodaki bardağa yumruk attı.

Habere girmeden metni gördün de niye bültenden çıkarmayıp kameraya şov yaptın?

Tepeli, "Bu ülkenin çiftçilik yapan insalarının yarısı işi bıraktı." dedikten sonra, kendi kendine sinirlenmiş rolü yaparak, "Geç abi, öbür habere geç. Gözünü seveyim." dedi.

Tepeli ardından haber spotlarının yazılı olduğu kağıdı fırlatıp, "Geç abi, geç, geç." diye bağırdıktan sonra masada duran bardağa yumruk attı.

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