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Biyografi Selçuk Tepeli kimdir nerelidir? Selçuk Tepeli hayatı biyografisi
Biyografi

Selçuk Tepeli kimdir nerelidir? Selçuk Tepeli hayatı biyografisi

Fatih Portakal’ın FOX TV’den ayıldığı haberleri sonrası Fatih Portakal’ın yerine kimin geleceği merak edilirken Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli’nin geleceği iddia adildi. Bu iddialar sonrası Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli nerelidir? Selçuk Tepeli hangi görevlerde bulundu? Soruları da araştırılmaya başlandı. İşte Selçuk Tepeli hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:53:00 - 2020-08-24 11:55:26
Selçuk Tepeli kimdir nerelidir? Selçuk Tepeli hayatı biyografisi

Selçuk Tepeli, Yeni Aktüel, Newsweek Türkiye, Habertürk Gazetesi Hafta Sonu Ekleri ve Habertürk TV’de Genel Yayın Yönetmeni görevlerini üstlendi. İşte Selçuk Tepeli biyografisi.

Selçuk Tepeli kimdir nerelidir?

Selçuk Tepeli kaç yaşında? Selçuk Tepeli 1974 yılında İstanbul doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren  Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı. Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan  Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından snora Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde getirilmişti.

 

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