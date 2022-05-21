Selçuk Tepeli Fox haberi sunacak mı? Canlı yayında bardak tokatlayan Selçuk Tepeli kimdir?
FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, dünkü canlı yayın sırasında canlı yayında kalem fırlattı, elindeki kağıtları kaldırıp attı. Bu da yetmezmiş gibi Selçuk Tepeli, masanın üstünde duran su dolu pardığı tokatladı. Peki kim bu Selçuk Tepeli? Selçuk Tepeli nereli kaç yaşında? Selçuk Tepeli nerede çalıştı?
FOX TV'nin dünkü ana haber bülteninde çiftçilerin durumuna sinirlenip canlı yayında bardak tokatlayan Selçuk Tepeli'nin kovulduğu iddia edildi. FOX Haber'in üst düzey yöneticileri Tepeli'nin görevine devam ettiğini belirtti. Peki Suçk Tepeli kimdir, nereli kaç yaşında?
Selçuk Tepeli kimdir?
Selçuk Tepeli 1974 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü okudu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisans yaptı. Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yapan Tepeli, Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrı. Ceyda Karan'la Eksen adlı programı ve Gün Başlıyor adlı programı sundu. Selçuk Tepeli, 2020 yılında ise Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine FOX Ana Haber sunuculuğuna getirildi. Selçuk Tepeli evli ve 2 çocuk babasıdır.