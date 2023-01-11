Selçuk Tepeli FOX Haber'den ayrıldı mı? Gülbin Tosun açıkladı
'Tarafsız' edebiyatını kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı yalan ve iftiranın merkezi haline gelen FOX'un algı operatörü Selçuk Tepeli bugün ekrana çıkmadı. Nedenini ise bir başka algı operatörü Gülbin Tosun açıkladı.
yeniakit.com.tr
Bu akşam ekranlara gelen FOX Ana Haber'de Selçuk Tepeli'nin yerine Gülbin Tosun'un haber sunduğu görüldü.
Tepeli'nin yerine Gülbin Tosun algı operatörlüğüne devam etti.
Tosun nedenini açıkladı
Gülbin Tosun, Selçuk Tepeli'nin soğuk algınlığına yakalandığını açıkladı.