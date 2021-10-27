Selçuk Özdağ'ın AK Parti hezeyanı! Sözleri alay konusu oldu

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Geçtiğimiz Temmuz ayında, "AK Parti yakın zamanda çok ciddi kayıplar yaşayacak, AK Parti'den partimize katılımlar göreceksiniz. MHP'den de katılımlar olacak." iddiasını ortaya atan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, aradan geçen sürede AK Parti'den değil Gelecek Partisi'nden kopmalar olmasına karşın bu kez de "AKP miadını doldurmuştur. Oradaki seçmenler bir arayış içerisindedir. Orada göreceksiniz yakın zamanda büyük kopmalar olacaktır. Ocak ayından sonra bekleyin." hezeyanını öne sürdü.

'Göreceksiniz yakın zamanda kopmalar olacak'

Selçuk Özdağ, Manisa'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Aylar önce öne sürdüğü iddianın bir benzerini daha gündeme getiren Özdağ, şunları söyledi:

"AKP miadını doldurmuştur. Oradaki seçmenler bir arayış içerisindedir. Orada göreceksiniz yakın zamanda büyük kopmalar olacaktır. Ocak ayından sonra bekleyin.

Gelecek Partisi çok büyüyecektir. Doğuda AKP'den kaçan seçmen bir arayış içerisindedir. HDP'ye gitmeyeceklerdir. Onlar Gelecek Partisi'ne gelecektir."

Aynı iddiasını Temmuz ayında da gündeme getirmişti!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisi ülkücü çizgiden gelen bir siyasetçi olmasına rağmen, geçtiğimiz Temmuz ayında Halk TV canlı yayınına katılmıştı. Özdağ, kendisine yöneltilen, "AK Parti'den kaç vekil kopabilir?" sorusuna, "Böyle bir ortamda gizli çözülmeler var. AK Parti yakın zamanda çok ciddi kayıplar yaşayacak, AK Parti'den partimize katılımlar göreceksiniz. MHP'den de katılımlar olacak." diye cevap vermişti.

Kamuoyu AK Parti'den değil Gelecek Partisi'nden kopmalara şahit oldu

Selçuk Özdağ'ın Temmuz ayındaki iddiasına karşın kopmalar Gelecek Partisi'nden yaşandı. Kamuoyu; Gelecek Partisi'nin Çorum, Aydın ve Gaziantep il teşkilatlarının toplu istifalarına şahit oldu.