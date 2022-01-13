Selçuk Özdağ yalanı uyduruyor ama sayıları tutturamıyor! Şimdi de '40 AKP'li vekille görüşüyoruz' dedi

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Temmuz ayında katıldığı Halk TV canlı yayınında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "AK Parti'den kopmalar olacak. 50 milletvekili ile görüşüyoruz." demişti.

10'unu aldınız da, onların ve bizim haberimiz yok, sayı 40'a mı indi, Selçuk?

Aradan geçen 6 aydan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yeniçağ gazetesine konuşan Özdağ bu sefer de "40 AK Partili vekille görüşüyoruz." dedi.

Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu, Özdağ ile yaptığı görüşmeyi köşesinden aktardı. Hiçbir anket şirketinin çalışmasında yüzde 1'i bile göremeyen Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı, "Yaptırdığımız anketlere göre yüzde 10 barajını aştık." hezeyanını öne sürdü.

"Çok sayıda milletvekili ile görüşüyoruz." ifadesini yineleyen Özdağ, aradan geçen altı aydan sonra 50 milltevekilini 40'a indirdi.

Özdağ, Uğuroğlu'na şunları söyledi:

"AKP'nin kötü yönettiğinin ve seçimi kazanamayacağının farkındalar. AKP'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu görüşüyor, ben görüşüyorum diğer parti yetkililerimiz görüşüyor. Siyasetin içerisinden gelen hepimiz görüşüyoruz."

6 ay önce Özdağ

6 ay sonra Özdağ