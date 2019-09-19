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Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e tepki! "Neden beni getirdiniz?"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maç için Belçika'ya götürülen Selçuk İnan, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince teknik direktör Fatih Terim'e sitem etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:34
Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e tepki! "Neden beni getirdiniz?"

Club Brugge maçının sabahında kaptanSelçuk İnan ile teknik kadro arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.

Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve Avusturya kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk, bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı. TakımlaBelçika'ya giden oyuncu, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı.

Soluğu hocasının yanında alan Selçuk, "Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz? İstanbul'da eşimin yanında olmalıydım" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:34
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu
  4. Club Brugge
  5. Belçika
  6. Selçuk İnan

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