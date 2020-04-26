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Spor

Selçuk İnan'a TFF 1. Lig'in iddialı takımı Hatayspor'dan flaş teklif

Futbol kariyerini Galatasaray'da noktalamak için sezon sonu jübile kararı alan Selçuk İnan'a TFF 1. Lig'in iddialı takımı Hatayspor'dan flaş teklif geldi.

2020-04-26 16:52:00 -
Selçuk İnan'a TFF 1. Lig'in iddialı takımı Hatayspor'dan flaş teklif

Sezon sonu futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılan 35 yaşındaki ünlü futbolcu Selçuk İnan için Hatayspor devreye girdi.

"Hatay'da bırakmanı istiyoruz" teklifi

Süper Lig'e yükselecek en avantajlı takımların başında gelen Hatayspor, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" teklifi sundu.

 

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