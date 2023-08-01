Selçuk Geçer tarih vererek açıkladı! Dolar o tarihte 30 TL'nin üstüne çıkacak

Küresel çapta yaşanan enflasyon ürün fiyatlarında etkili olmakla birlikte piyasalarda da etkisini gösteriyor. Ekonomik krizde doların büyük bir etkisi olduğu belirtilirken seçim sonrasında yaşanan artışlarda oldukça dikkat çekiyor. Dolar, euro ve altının ani bir şekilde yükselmesi ekonomistleri de harekete geçirdi. Dolar kuru hakkında yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ekonomist Selçuk Geçer yeni bir açıklamaya imza attı. Dolar kuru için o fiyat aralığını işaret etti. İşte Selçuk Geçer'in o açıklamaları…

30 TL'NİN ÜZERİNE YÜKSELECEK

Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer Dolar kuru hakkında yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Kur fiyatları hakkında yeni bir değerlendirmede bulunan Geçer, dolar kurunun gerçek değerine kavuşması gerektiğini söyledi. Selçuk Geçer, Dolar kuru tahminleri için yeni rakamları işaret ederken yılsonunda 30 TL'nin üzerine yükselebileceğini belirtti. Geçer, “Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yılsonu dolar kuru tahmini 26 TL’ydi. Şu anda o seviye yakalandı. Yeni bir değerlendirme yapılıp dolar kurunun yılsonu tahmini 30 TL’nin üzerine çıkacak.” dedi.

Dolar kurunun serbest bırakılmasının doğru bir hamle olduğunu vurgulayan uzman isim dolar kurunun gerçek değerini bulması durumunda yabancı olacağını söyledi. Selçuk Geçer, dolar kurunun Temmuz ayı sonunda ya da ağustos ayı ortalarında 30 TL'nin üzerine çıkabileceğini ifade etti.