Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı
Kavurucu sıcaklarda ne tüketmeliyiz bu sorunun cevabını mutlaka hayatımızda tatbik etmeliyiz...
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Kavurucu sıcaklarda ne tüketmeliyiz bu sorunun cevabını mutlaka hayatımızda tatbik etmeliyiz...
Yaz aylarında aşırı sıcaklarda doğru beslenme önemlidir. Vücudu yormayan, hafif ve ferahlatıcı yiyecekler tercih edilmelidir. Meyve, sebze ve su tüketimi artırılmalı, ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. İçecek olarak ise terlemeye bağlı olarak yaşanacak su kaybını önlemek için bol su tüketmeye özen göstermek gereklidir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden değerler, beslenme düzenini de etkiliyor. Ağır, yağlı, yoğun kalorili yemekler, 'fast-food' ve abur-cuburlar, tatlılar fazla geliyor, yenmesi külfete dönüyor.
Bu yiyecekler vücudu yorarken halsizliği de tetikliyor. Peki, sıcak yaz aylarında neleri tüketmeli, neleri menülerimizden çıkartmalıyız?
Uzmanlara göre, kavurucu sıcaklar vücudun sıvı, sodyum, potasyum, magnezyum ve mineral kaybını hızlandırıyor. Terleme artınca susuzluk riski yükseliyor; bu da halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, hatta sıcak çarpması gibi sorunlara yol açabiliyor.
Doğru beslenme ise hem hidrasyonu destekliyor hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de vücut ısısını dengelemeye yardımcı oluyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık havada çalışanlar için bu dönem kritik önem taşıyor.
Hafif, su oranı yüksek gıdalar ve düzenli sıvı alımı ile yaz günlerini daha konforlu geçirmek mümkün. SICAK GÜNLERDE BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Bol sıvı tüketin, susamayı beklemeyin: Sıcak havalarsa yetişkinlerin günlük su ihtiyacı artar.
Kadınlarda yaklaşık 2,7 litre, erkeklerde 3,7 litre toplam sıvı alımı hedeflenmeli; aşırı sıcaklarda 3 litre ve üzeri (boy kilo indeksine göre değişiklik gösterebilir) öneriliyor. Susuzluk hissi geç bir uyarıdır, bu yüzden suyu gün içine yayın.
Her saatte bir bardak su içmek pratik bir yöntem. Tercih edilecekler: Su, sade maden suyu, az tuzlu ayran, kefir, şekersiz bitki çayları, ev yapımı limonlu su veya taze meyve aromalı su.
Kaçınılacaklar: Gazlı/şekerli içecekler, aşırı kafeinli çay/kahve ve alkol (bunlar diüretik etkiyle sıvı kaybını artırır).
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