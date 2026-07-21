  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu sefer durum ciddi: Galatasaray Foden'ı getirebilir mi? Barcelona maaşı düşünüyor Tüm Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku olayında sıcak gelişme! 28 milyon kayıt incelendi, yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı Japon mühendisler bu sefer hata yaptı: Denizin ortasına yapılan havalimanı batmaya başladı Teröristlerden hain saldırı! 6 kişilik aileyi yakarak katlettiler! Rekor zam! Bu fabrikada En düşük maaş 153 bin TL oldu Araç sahiplerine çok ama çok kötü haber! Tarih verildi, akaryakıta bir zam daha geliyor Uzmanlar uyardı: LGS tercihinde sadece okulun puanına bakmayın! Yetenek ve ilgi alanını asla gözardı etmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine mektup: Kıyamete kadar yanınızdayız!
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Kavurucu sıcaklarda ne tüketmeliyiz bu sorunun cevabını mutlaka hayatımızda tatbik etmeliyiz...

#1
Foto - Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Yaz aylarında aşırı sıcaklarda doğru beslenme önemlidir. Vücudu yormayan, hafif ve ferahlatıcı yiyecekler tercih edilmelidir. Meyve, sebze ve su tüketimi artırılmalı, ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. İçecek olarak ise terlemeye bağlı olarak yaşanacak su kaybını önlemek için bol su tüketmeye özen göstermek gereklidir.

#2
Foto - Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden değerler, beslenme düzenini de etkiliyor. Ağır, yağlı, yoğun kalorili yemekler, 'fast-food' ve abur-cuburlar, tatlılar fazla geliyor, yenmesi külfete dönüyor.

#3
Foto - Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Bu yiyecekler vücudu yorarken halsizliği de tetikliyor. Peki, sıcak yaz aylarında neleri tüketmeli, neleri menülerimizden çıkartmalıyız?

#4
Foto - Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Uzmanlara göre, kavurucu sıcaklar vücudun sıvı, sodyum, potasyum, magnezyum ve mineral kaybını hızlandırıyor. Terleme artınca susuzluk riski yükseliyor; bu da halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, hatta sıcak çarpması gibi sorunlara yol açabiliyor.

#5
Foto - Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Doğru beslenme ise hem hidrasyonu destekliyor hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de vücut ısısını dengelemeye yardımcı oluyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık havada çalışanlar için bu dönem kritik önem taşıyor.

#6
Foto - Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Hafif, su oranı yüksek gıdalar ve düzenli sıvı alımı ile yaz günlerini daha konforlu geçirmek mümkün. SICAK GÜNLERDE BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Bol sıvı tüketin, susamayı beklemeyin: Sıcak havalarsa yetişkinlerin günlük su ihtiyacı artar.

#7
Foto - Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Kadınlarda yaklaşık 2,7 litre, erkeklerde 3,7 litre toplam sıvı alımı hedeflenmeli; aşırı sıcaklarda 3 litre ve üzeri (boy kilo indeksine göre değişiklik gösterebilir) öneriliyor. Susuzluk hissi geç bir uyarıdır, bu yüzden suyu gün içine yayın.

#8
Foto - Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Her saatte bir bardak su içmek pratik bir yöntem. Tercih edilecekler: Su, sade maden suyu, az tuzlu ayran, kefir, şekersiz bitki çayları, ev yapımı limonlu su veya taze meyve aromalı su.

#9
Foto - Yaşlılar, çocuklar ve kronik hasta olanlar... Sıcak havada ne tüketilmeli? Uzmanlar açıkladı

Kaçınılacaklar: Gazlı/şekerli içecekler, aşırı kafeinli çay/kahve ve alkol (bunlar diüretik etkiyle sıvı kaybını artırır).

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıcak çatışmaların yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda iki Yunan tankerine mühimmat isabet etti. Bir ge..
Müslüman oldu! Adını değiştirdi
Yerel

Müslüman oldu! Adını değiştirdi

Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen sıra dışı bir ihtida merasiminde, Meksika vatandaşı Rubi Ramirez Martinez kendi rızasıyla Kelime-i Şehad..
Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!
Yerel

Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevli olan ve memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine izinli olarak gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., soka..
Dünya Kupası finaline damga vuran an! Helal sana kaptan
Spor

Dünya Kupası finaline damga vuran an! Helal sana kaptan

2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde sahaya çıkış seremonisinde dikkat çeken bir an yaşandı. İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri’nin başör..
Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu
Dünya

Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu

Rusya ile İtalya arasında patlak veren diplomatik kriz yeni bir seviyeye ulaştı. Rusya, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan Aske..
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi
Gündem

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar çıktı. G..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23