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Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

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Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

Akıllı telefonlarda erkenden dolan depolama alanları kullanıcıları her geçen gün köşeye sıkıştırırken güvenlik uzmanlarından peş peşe uyarılar gelmeye başladı.

#1
Foto - Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

Akıllı telefonlarda depolanan verilerin miktarı ve hassasiyeti her geçen gün artarken, siber güvenlik uzmanları kullanıcıların güvenlik alışkanlıklarının bu hıza yetişemediği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, telefon kullanıcılarına 3 önemli uyarıda bulunuyor: "Verilerinizi yalnızca telefonda korumayın, dijital tehditlere karşı koruma kalkanları oluşturun ve telefonu kaybetme riskina karşı hazırlıklı olun."

#2
Foto - Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

Kaspersky’nin son küresel araştırması, internet kullanım alışkanlıklarımızdaki dönüşümü gözler önüne seriyor: Kullanıcıların yüzde 58’i artık internete erişmek için ana cihaz olarak akıllı telefonlarını kullandıklarını belirtirken, bilgisayarlar ikinci plana itilmiş durumda. Araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 58’i internete erişimde birincil cihaz olarak akıllı telefonlarını tercih ediyor. Akıllı telefon kullanımının en yaygın olduğu grup ise Z Kuşağı. 18-28 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 67'si internete erişim için temel cihaz olarak cep telefonunu kullandığını ifade ediyor.

#3
Foto - Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

Mobil cihazların internet erişiminde bilgisayarların tam anlamıyla yerini almasıyla birlikte, bu cihazlarda saklanan kritik veri miktarı da ciddi oranda arttı. Görsel bellekler listenin başında yer alıyor: Kullanıcıların c’ü kişisel fotoğraf ve videolarını telefonlarında depoluyor. Bunu sırasıyla iletişim bilgileri (I), mesajlaşma ve sohbet geçmişi (7) ve kimlik/pasaport gibi önemli kişisel belgeler (yüzde 34) takip ediyor. Bununla birlikte, kullanıcıların önemli bir kısmı iş odaklı verilerini de akıllı telefonlarında tutarak kişisel ve profesyonel yaşam arasındaki sınırları belirsizleştiriyor (yüzde 27 e-posta, yüzde 20 takvim ve yüzde 13 kurum içi sistemlere erişim yetkileri). Cihazların yüzde 40'ında finansal bilgiler ve giriş detayları yer alırken; yapay zeka sohbet geçmişleri (yüzde 27) ve oyun hesapları (yüzde 30) gibi yeni nesil veri türleri, kişisel cihazlarda depolanan bilgilerin kapsamının ne denli genişlediğini gösteriyor.

#4
Foto - Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

Kaspersky Siber Güvenlik Uzmanı Anton Kivva, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor: "Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın her alanına dokunan eksiksiz birer dijital asistan işlevi görüyor. Bu cihazlara emanet ettiğimiz veriler; fotoğrafların, telefon numaralarının veya kısa mesajların çok ötesine geçmiş durumda. Dolayısıyla asıl mesele artık 'ne depoladığımız' değil, 'nasıl koruduğumuz'dur. Bu da güvenliğin, cihazın taşıdığı veriler kadar onun ayrılmaz bir parçası haline gelmesini zorunlu kılıyor."

#5
Foto - Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

Kaspersky uzmanları, kullanıcıların bu yeni dijital dünyada güvenle hareket edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla üç adımdan oluşan bir güvenlik planı sunuyor:

#6
Foto - Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

1. VERİLERİNİZİ YALNIZCA TELEFONUNUZDA TUTMAYIN: Akıllı telefonlar hiçbir zaman önemli bilgilerin tek saklama alanı olmamalıdır. Her şeye tek cihaz üzerinden erişebilmek pratik görünse de yanlışlıkla silinme, cihazın kaybolması veya donanım arızaları durumunda güvenilir yedekleme ya da bulut senkronizasyonu bulunmuyorsa verilerin geri getirilmesi mümkün olmayabilir. Parolalar, kimlik belgeleri ve finansal bilgiler gibi en hassas veriler ise özel koruma gerektirir. Bu bilgilerin güvenli bir ortamda saklanması önerilir. Kimlik bilgileri ve banka kartı verilerini güvenle koruyan Kaspersky Password Manager , ayrıca taranmış pasaport ve kimlik belgeleri, PDF dosyaları, adresler ve notlar gibi önemli dokümanların saklanmasına yönelik özel bir Gizli Kasa (Secret Vault) özelliği de sunuyor. Cihazlar arasında senkronizasyon sayesinde bu verilere farklı cihazlardan da güvenli şekilde erişilebiliyor.

#7
Foto - Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

2. DİJİTAL TEHDİTLERE KARŞI KALKAN OLUŞTURUN: 2026'nın ilk çeyreğinde kötü amaçlı yazılım, reklam yazılımı (adware) ve istenmeyen mobil yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilen 2,67 milyondan fazla saldırı engellendi. Aynı dönemde 306 binden fazla zararlı kurulum paketi tespit edildi. Akıllı telefonlar da bilgisayarlar kadar güçlü siber korumaya ihtiyaç duyuyor. Kaspersky uzmanları, uygulamaları yükleme sırasında olası tehditlere karşı tarayan, yapay zekâ destekli özellikleriyle kötü amaçlı ve oltalama bağlantılarını gerçek zamanlı olarak engelleyen ve veri ile maddi kayıpların önüne geçen çok katmanlı koruma sağlayan Kaspersky Premium gibi güvenlik çözümlerinin kullanılmasını öneriyor.

#8
Foto - Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

3. YA TELEFONUMU KAYBEDERSEM?" SENARYOSUNA HAZIRLIKLI OLUN: Telefonun kaybolması çoğu zaman beklenmedik bir anda gerçekleşir. Ancak önceden alınacak birkaç basit önlem, olası riskleri önemli ölçüde azaltabilir. Konum hizmetlerini açık tutun: Hem Android hem de iOS, kayıp bir telefonu bulabilen ve gerektiğinde verilerini uzaktan silebilen yerleşik araçlara sahiptir. Kaspersky for Android uygulaması, bu işlevi "Cihazım Nerede" özelliği üzerinden aktif hale getirir. Otomatik yedeklemeyi etkinleştirin: Düzenli yedeklemeler; cihazınız kaybolsa veya çalınsa bile fotoğraflarınızın, videolarınızın, belgelerinizin ve kişisel kişilerinizin geri yüklenebilmesini sağlar. Anında otomatik kilitlemeyi yapılandırın: Telefonun ekran kapandığı anda kilitlenecek şekilde ayarlanması, kullanmadığınız anlarda cihazınızı hırsızlara veya siber saldırganlara karşı korur.

#9
Foto - Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

Cihazınızı fiziksel olarak koruyun: Kamusal alanlarda telefonunuzu asla gözetimsiz veya kolay ulaşılabilir yerlerde bırakmayın; masaların üzerine, arka ceplere veya tehlikeye açık noktalara koymaktan kaçının. Kaspersky Siber Güvenlik Uzmanı Anton Kivva sözlerini şöyle tamamlıyor: "Mobil cihazlarımızda ne kadar değerli bilgiler sakladığımızı ve bu verilerin ne kadar savunmasız olduğunu genellikle göz ardı ediyoruz. Kendinize şu soruları sorun: En son ne zaman fotoğraflarımı veya notlarımı yedekledim? Telefonum kaybolursa B planım ne? Tıkladığım bağlantıları doğruluyor muyum? Birçok kullanıcı bilgisayarları için güvenlik yazılımı kullanmayı alışkanlık haline getirmişken, telefonlar bu konuda geride kalıyor. Günlük dijital refakatçinize hak ettiği güçlü siber korumayı sağlamanın zamanı geldi.

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