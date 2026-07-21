Aman dikkat: Telefonunuzdaki fotoğraf, video ve sakladığınız her şeyi kaybedebilirsiniz

1. VERİLERİNİZİ YALNIZCA TELEFONUNUZDA TUTMAYIN: Akıllı telefonlar hiçbir zaman önemli bilgilerin tek saklama alanı olmamalıdır. Her şeye tek cihaz üzerinden erişebilmek pratik görünse de yanlışlıkla silinme, cihazın kaybolması veya donanım arızaları durumunda güvenilir yedekleme ya da bulut senkronizasyonu bulunmuyorsa verilerin geri getirilmesi mümkün olmayabilir. Parolalar, kimlik belgeleri ve finansal bilgiler gibi en hassas veriler ise özel koruma gerektirir. Bu bilgilerin güvenli bir ortamda saklanması önerilir. Kimlik bilgileri ve banka kartı verilerini güvenle koruyan Kaspersky Password Manager , ayrıca taranmış pasaport ve kimlik belgeleri, PDF dosyaları, adresler ve notlar gibi önemli dokümanların saklanmasına yönelik özel bir Gizli Kasa (Secret Vault) özelliği de sunuyor. Cihazlar arasında senkronizasyon sayesinde bu verilere farklı cihazlardan da güvenli şekilde erişilebiliyor.