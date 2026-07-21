Hacı adaylarının dikkatine! 2027 hac kurası çekiliş tarihi belli oldu

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 vatandaş ile önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1 milyon 625 bin 338 vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının beklediği kura, yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.