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Gündem

Selçuk Bayraktar’dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı

Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç ile ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 15:13:00 - 2020-06-07 15:15:43
Selçuk Bayraktar’dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı

Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar twitter hesabından Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç ile ilgili mesaj gönderdi.

İşte o paylaşım:

Bir duruşu olmalı insanın Bir bakışı Bir anlayışı Bir aşkı Bir davası olmalı #CahitZarifoğlu.

Beden ölür, çürür, cana bakın siz Kim kiminle yürür, ona bakın siz Bırakın dönsün dönme dolaplar Haktan, Hakikatten yana bakın siz #AbdurrahimKarakoç

Ustalara saygı ve rahmetle...

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Yorumlar

Yusuf can

Bazi kesimlerin bu yigidi niye sevmefibi simdi anladi uzmu eber Nszimdan bur siir okur ikide bira icseydi yete goge digdiramazlardi ama o zamanda bu yaptiklari i yapamazdi Allaktan bu !ula nadip oldu baxi zengin ailelete iyiki nadip olmadi butun setefsizliklete ragmen dik durdu yoluna fevsm etti ediyorfa yolun acik olsum Rabbim yar vefe yardimcin olosun
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