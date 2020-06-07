Selçuk Bayraktar’dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı
Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç ile ilgili paylaşım yaptı.
Bay-Kar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar twitter hesabından Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç ile ilgili mesaj gönderdi.
İşte o paylaşım:
Bir duruşu olmalı insanın Bir bakışı Bir anlayışı Bir aşkı Bir davası olmalı #CahitZarifoğlu.
Beden ölür, çürür, cana bakın siz Kim kiminle yürür, ona bakın siz Bırakın dönsün dönme dolaplar Haktan, Hakikatten yana bakın siz #AbdurrahimKarakoç
Ustalara saygı ve rahmetle...