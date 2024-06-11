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Gündem Selçuk Bayraktar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: Sakın itibar etmeyin
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: Sakın itibar etmeyin

Yeniakit Publisher
2024-06-11 16:38:00 - 2024-06-11 17:13:59
Selçuk Bayraktar'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı: Sakın itibar etmeyin

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Baykar'a yatırım yaparak gelir elde edileceğine ilişkin sahte ilanlar ve haberlere kesinlikle itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya platformu 'X' üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"YATIRIM DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT!

Bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videolar dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zaka desteğiyle şahsıma aitmiş gibi duran konuşma ve görüntüler kullanılmaktadır. Bu açıklama, video ve röportajlar benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır.

 

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim.

Kamuoyuna saygılarımla."
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