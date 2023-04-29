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Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na efsane kapak! Feleği şaşacak

Yeniakit Publisher
2023-04-29 14:51:00 -
Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na efsane kapak! Feleği şaşacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Türk gençlerine değer vermeyip bir ABD'li şirkete adeta peşkeş çekilmesini anlamak mümkün değil" dedi.

TEKNOFEST heyecanı 7. kez başladı. TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmaları merkezi haline getireceklerini söyleyip, merkezin kurulması ve geliştirilmesini ise ABD'deki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bayraktar, şunları söyledi:

"Aslında buradaki tablo kendisi direkt yanıt veriyor. Teknoloji yarışmalarına 1 milyondan fazla gencimiz başvurmuş. Bunlar teknolojide geleceğin trendi olan yarışmalar. Ülkemizi muhasır medeniyetlerin ötesine taşımak için başvurmuşlar. Biz onlara değil de yurtdışında bir firmaya güveneceğiz. Ben bu açıklamayı çok talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Burada çocukların coşkusunu, duygusunu, heyecanını, bilgisini, bilgi birikimine değer vermeyip bir ABD şirkete adeta peş keş çekilmesini anlamak mümkün değil. Buradaki cevherleri TEKNOFEST’E gelip görebilirler. Belki onlar için de faydalı olabilir kendi insanımıza inanmaları açısından.”

 
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