  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HÜDAPAR'dan CHP'ye 'mutfaktan' ayar

AK Parti binasına silahlı saldırı

'Altın için 8 bin dolar' tahmini yapan Artuğ Çetin'den yeni açıklama! Altın o tarihte çok fena patlayacak

Yerin dibine batsın Avrupa Birliği seviciliği! Güney Kıbrıs'tan küstah PKK kararı

Can Ataklı'dan skandal! Muharrem İnce ve seçmenlerine şok hakaret

Ülkenin benzini bitti! 'Almanya bizi kıskanıyor' dalgası geçenler şimdi şok olacak

AK Partili Belediye Başkanı, pazarcı esnafıyla anlaştı! Soğan bakın kaç lira oldu

Ruslar 'matruşka şirket' modeline döndü! Yalnız, dünyaca ünlü dev endüstri şirketi Rusya'dan çekiliyor: Flaş gelişme

Birçok kişi merak ediyordu işte cevabı! Altında neden fiyat farkı oldu?

Binlerce kişi olumsuz etkilenecek! Almanya’yı sarsan bir karar daha
Gündem Selçuk Bayraktar'dan Karadeniz gazı paylaşımı: Bayram erken geldi
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Karadeniz gazı paylaşımı: Bayram erken geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-20 21:34:00 -
Selçuk Bayraktar'dan Karadeniz gazı paylaşımı: Bayram erken geldi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan Karadeniz gazına ilişkin bir paylaşım geldi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

Bayram erken geldi. Karadeniz havzasındaki gazımız karaya ulaştı. Milletçe bayram hediyemiz oldu. Ülkemizin enerji bağımsızlığı adına çok değerli bir müjde. Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda tam bağımsız Türkiye!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23