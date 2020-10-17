Selçuk Bayraktar'dan işgalci Ermenistan'a sert tepki
İşgalci Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya tepki gösteren Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." dedi.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, işgalci Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Savaşın bile bir ahlakı vardır! Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe... Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." ifadelerini kullandı.