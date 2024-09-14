  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Gündem Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklama!
Gündem

Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 15:17:00 -
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran açıklama!

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test aşamalarını başarıyla tamamladıklarını Bayraktar TB3'ün yakında gemi testlerine inandığını duyurdu. Bayraktar TB3, kısa pist gemilerinde tutulabilecek ilk insansız hava aracı (SİHA) olma özelliği taşıyor. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisindeki temelini daha da pekiştirecek. Bayraktar, gençlere de hedeflerini yüksek tutmaları ve insanlık ile ülke faydasını öncelemeleri tavsiyesinde bulundu.

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması sonrası DHA'ya konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test aşamalarını başarı ile geçen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün gemi testlerine başlayacağını duyurdu. Bayraktar, "TEKNOFEST yarışmaları milyonlarca gencimize dokunmuş oldu.

Bir ağabeyleri olarak hedeflerini yüksek tutmalarını tavsiye ediyorum. Her ne yapıyorlarsa insanlığın faydasına, ülkemizin faydasına, bunu öncelemelerini tavsiye ediyorum ve doğru yoldan ayrılmadan dünya liderliğini hedeflemelerini tavsiye ediyorum.

Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerde operasyonel olmuş insansız ilk SİHA olacak. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yakında da TB3'ün gemi denemelerine başlayacağız” dedi. (DHA)

Anbean Türk İHA’larını takip ediyorlardı Bayraktar TB3 SİHA'ya beklenmedik rakip
Anbean Türk İHA’larını takip ediyorlardı Bayraktar TB3 SİHA'ya beklenmedik rakip

Teknoloji

Anbean Türk İHA’larını takip ediyorlardı Bayraktar TB3 SİHA'ya beklenmedik rakip

TB3 ve Kaan beklenirken TEI Müdürü Mahmut Akşit ilk kez duyurdu: 4 ülke peşinde
TB3 ve Kaan beklenirken TEI Müdürü Mahmut Akşit ilk kez duyurdu: 4 ülke peşinde

Teknoloji

TB3 ve Kaan beklenirken TEI Müdürü Mahmut Akşit ilk kez duyurdu: 4 ülke peşinde

ABD'nin gözü kulağı Baykar'daydı! Bayraktar TB3'ün rakibini ilk kez gösterdiler
ABD'nin gözü kulağı Baykar'daydı! Bayraktar TB3'ün rakibini ilk kez gösterdiler

Teknoloji

ABD'nin gözü kulağı Baykar'daydı! Bayraktar TB3'ün rakibini ilk kez gösterdiler

BAYRAKTAR TB3 engel tanımıyor! Testleri başarıyla tamamladı
BAYRAKTAR TB3 engel tanımıyor! Testleri başarıyla tamamladı

Teknoloji

BAYRAKTAR TB3 engel tanımıyor! Testleri başarıyla tamamladı

Amerika'nın gözü kulağı Baykar'daydı! Bayraktar TB3 SİHA'dan haber geldi
Amerika'nın gözü kulağı Baykar'daydı! Bayraktar TB3 SİHA'dan haber geldi

Teknoloji

Amerika'nın gözü kulağı Baykar'daydı! Bayraktar TB3 SİHA'dan haber geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23