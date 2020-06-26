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Gündem

Selçuk Bayraktar’dan Eren Bülbül paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında Eren Bülbül ile ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:30:00 -
Selçuk Bayraktar’dan Eren Bülbül paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, ‘Yüksek dağın kuşu... Atlı süvarilerin yareni... Vatan ve şehadet aşkıyla Süzüldüğün o sarp yaylalarda Ruhun şad olsun...’ dedi.

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Yorumlar

Göktürk

Eren yavrumuzun mekani cennet olsun Selçuk kardeşim Allah seni korusun sen bizim değerlimizsin.
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