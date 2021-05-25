Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Polonya açıklaması: Zor olan neydi? diye soruluyor

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Zor olan neydi? diye soruluyor sıkça" başlığıyla yaptığı açıklamada Bayraktar, zor olanın milletin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak olmadığını belirterek, "İçimizden birilerine kabullendirmekti zor olan. Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep 'acaba' demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı. Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı."

"Çok şükür bu engeller aşıldı." diyen Selçuk Bayraktar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çok değil, beş on sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimler çıkacak ülkemizden. Birileri istemese de... Öğrenilmiş çaresizlik bitecek. Bu kervan yürüyecek. Ve inşallah... Bu ülke, özgüveni, azmi, iyi ahlakı ve inancıyla ülkesini seven, insanlık için çalışan gençlerin ellerinde, birçok alanda dünyada liderliğe yürüyecek."

Haluk Bayraktar: Bu gurur milletimizin

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmaya dair görüşlerini Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar, mesajında, "Bu gurur milletimizin. NATO ve AB üyesi olan stratejik ortağımız Polonya'ya katma değeri en yüksek ürünlerimizden biri olan #BayraktarTB2 SİHA'ları ihraç ediyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kendine güvenen ve azimle çalışan milletimizi dünyada hak ettiği yere taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yazılım, donanım, tasarımları milli ve özgün robot uçak. Türk mühendisleri tasarladığı için sınıfında dünyanın en iyisi. Bu gurur Türkiye'nin.. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

Baykar'ın kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Gururluyuz. Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez gerçekleştireceği yüksek teknoloji SİHA ihracatının sözleşmesini imzaladık. #BayraktarTB2 SİHA'lar Polonya Ordusu'nun envanterinde Avrupa semalarında görev yapacak." değerlendirmesine yer verildi.