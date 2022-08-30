Selçuk Bayraktar'dan çamur atan İmamoğlu'nu utandıracak sözler

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Türkiye'nin yerli milli savunma sistemlerini geliştirmesini sağlayan, Türkiye'nin ilk yerli üretim SİHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma teknik müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Habertürk canlı yayınında teknolojinin önemine ve geliştirilmesine dikkat çekti.

Bayraktar, kendisine yöneltilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Teknofest'in 5. yılındayız dünyanın en büyük organizasyonu, ama yetmek daha fazlasını yapmamız gerekiyor. 2023'te de 2071'de bu etkinlikleri yapmamız gerekiyor. Bu iş siyaset üstü olmalı, bütün siyasi kesimlerden o desteği göremiyoruz. Bazı kesimler hala iftira peşinde, mali yükünü kendi üstümüze aldığımız eğitimleri bile karaladılar. Bu iş gönül işiyle yapılır. Kirli siyasi ajandalarla bu işlere yaklaşırsanız bütün yaptığınız iş boşa gidebilir. Bizim gönüllü olarak yaptığımız işte kamunun kaynaklarını kullandığımız iftirası yapıldı. Bunun üzerinden seçim kazanmak için kirli bir kampanya yapıldı. Biz bu konularla alakalı mücadele edeceğiz. SİHA'ların yapılması için de biz bu mücadeleyi verdik. Savunma sanayi yüzde 85 düzeyindedir. Biz şimdi SİHA yapıyoruz. Dolayısıyla maliyetleri düşürdük. Birilerinin elbette zoruna gidiyor bunlar.

İBB'den kaynak aldığınıza yakın iddiaları çürüttünüz. Ekrem İmamoğlu'na kızgın mısınız?

Benim şahıslarla değil, yaklaşımla o düşünceleri destekleyen paradigmayla sorunum var. İBB ile bir seneye kadar deneyim atolyelerimiizi de yürüttük. Bazı siyasi hesapla konuya yaklaşanlar çamur atmaya devam ettikçe maalesef orada artık hangi saikle sessiz kalındı bilmiyorum. Ben samimi bir tutum olduğunu değerlendirmiyorum. Konuyu kişiselleştirmek istemem. Asıl mücadele etmemiz gereken şeyi kökünden anlattım. Milyonlarca bileşenden oluşan sistem. Siz o takozu oradan kaldırmayı bilmezseniz. Akıncı ya da diğer projeleri yapmamız mümkün değil. Teknoloji geliştirmeyen ülkeler tam anlamıyla bağımsız olunmuyor. ABD'de ufacık çocuklara yarışma açıyorlar. Kaynakları fazla olduğundan ilerliyorlar. Biz de bu dönüşümü tamamlamak zorundayız. Türkiye savunma sanayiinde iyi bir noktaya geldi. Kolay kolay akamete uğratılmaması gerekiyor. Ülkemiz tam bağımsız olana kadar çalışacağım. Burada karar vermesi gereken toplum. Teknofest'e olan ilgi toplumun böyle istediğini orataya koyuyuyor.