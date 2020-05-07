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Gündem

Selçuk Bayraktar'a iftira atan Veli Ağbaba'nın dili böyle dolandı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a iftira atan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dilinin dolandığı görüntüler, sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:40:00 -

İBB Hukuk Müşavirliği'nin, mahkemeye gönderdiği yazıda; "T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmamış ve herhangi ödeme taahhüdünde bulunulmamıştır" ifadelerini kullanmasına rağmen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, terör örgütü PKK'nın belini kıran İHA ve SİHA'ların mimarı, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a iftira atmıştı.

T3 Vakfı'na yardım yapıldığı iftirasını atan Veli Ağbaba'nın, dilinin dolandığı video sosyal medyada alay konusu oldu.

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