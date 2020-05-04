Selçuk Bayraktar'a iftira atan CHP'li Veli Ağbaba, Mehmetçik'e pusu kuran teröristi Meclis'e sokmuş!

Terör örgütü PKK'nın belini kıran İHA ve SİHA'ların mimarı, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a iftira atan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Mehmetçik'e pusu kuran teröristi Meclis'e soktuğu ortaya çıktı.

Teröristi Meclis kürsüsüne çıkardı!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi icra eden Mehmetçik'e pusu kuran PYD'li terörist Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın, kurduğu bombalı tuzak önceden fark edilerek Resulayn'da etkisiz hale getirilmişti. O teröristin, CHP milletvekili Veli Ağbaba tarafından TBMM'ye sokulduğuna dair video sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG için Türk ordusuna pusu kuran terörist Ceren Güneş, bir zamanlar CHP milletvekili Veli Ağbaba ile Meclis kürsüsüne çıkmıştı.

Tutuklu terör örgütü yandaşları için CHP'li Veli Ağbaba'dan destek istedi!

Muğla'da teröristlerle tanışan sonrasında terör örgütü PYD/YPG'nin saflarına katılan ve Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş, PKK'ya katılmadan önce Meclis'te CHP'li Veli Ağbaba'yı ziyaret etmiş ve tutuklu terör örgütü yandaşı tıp öğrencileri için destek istemişti.