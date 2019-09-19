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Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST fuarında yanına gelen bir vatandaşın isteğini kırmayarak yardımcılarına verdiği talimatla gönülleri fethetti.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:35
Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) duygu dolu anlar yaşandı. Haberler.com mikrofonlarına özel açıklamalar yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la yanına gelen bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog geçti. Diyalog sonrası Bayraktar,yardımcılarına verdiği talimatla gönülleri fethetti.

Uçaklara binmek istedi

Haberler.com'un haberine göre, röportaj esnasında Bayraktar'ın yanına gelen vatandaş, "Hava Harp Okulu'na gitmek istedim. Ancak çeşitli imkansızlıklardan dolayı gidemedim. En büyük hayalim, buradaki uçaklardan birine binmek" dedi.

Hayalini gerçekleştirdi

Vatandaşın bu sözleri sonrası Bayraktar, yardımcılarına dönerek "Bizim Mehmet Beylere söyleyelim de amcamızı uçursunlar" şeklinde talimat vererek yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın kızıyla evlenmişti

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 14 Mayıs 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evlenen Selçuk Bayraktar, bir çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:35
  1. İstanbul
  2. TEKNOFEST
  3. Selçuk Bayraktar

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş15 dk önce
    Helal olsun be
  • selçukselçuk15 dk önce
    selçuk bayraktar ülkenin gururu..
  • Leyla Leyla 28 dk önce
    Selçuk bayraktara ülkemizin kalkinmasinda ve şu anda taarruzlarda kullanılan iha lar için ne kadar teşekkür etsek azdır. IHA larda neredeyse dünya liderliğine oynayan bu başarılarının devamını dilleriz inşallah taarruz jetlerimizde en kısa zamanda yapılır diye dua ediyoruz ALLAH Yar ve yardımcınız olsun selamlar.
  • biilginbiilgin37 dk önce
    yaptığınız yorumdan utanın insan tebrik etmesi gerekirken şu yaptığınız yoruma bakın ayıp be
  • sefersefer48 dk önce
    aynenabdullah kardeşim aynenonnumara olur
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bu damadını da teknoloji bakanı yapsın, tam padişahlığa dönelim. Sonra Bilal başa geçer, öyle sürer.

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