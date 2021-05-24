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Teknoloji Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan TB2 SİHA paylaşımı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan TB2 SİHA paylaşımı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Polonya'ya ihraç edeceği BayraktarTB2 SİHA'larla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak 'Bu gurur milletimizin' ifadelerini kullandılar.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 20:22:00 - 2021-05-24 20:28:24
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan TB2 SİHA paylaşımı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmayı sosyal medya hesabından, "Bu gurur milletimizin." ifadesi ile duyurdu.

Polonya'ya TB2 ihraç edilecek

Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin anlaşmaya dair görüşlerini Twitter hesabından paylaştı.

Bayraktar, mesajında, "Bu gurur milletimizin. NATO ve AB üyesi olan stratejik ortağımız Polonya'ya katma değeri en yüksek ürünlerimizden biri olan #BayraktarTB2 SİHA'ları ihraç ediyoruz. #MilliTeknolojiHamlesi kendine güvenen ve azimle çalışan milletimizi dünyada hak ettiği yere taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Bayraktar: Bu gurur Türkiye'nin

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yazılım, donanım, tasarımları milli ve özgün robot uçak. Türk mühendisleri tasarladığı için sınıfında dünyanın en iyisi. Bu gurur Türkiye'nin.. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

Avrupa semalarında görev yapacak

Baykar'ın kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Gururluyuz. Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez gerçekleştireceği yüksek teknoloji SİHA ihracatının sözleşmesini imzaladık. #BayraktarTB2 SİHA'lar Polonya Ordusu'nun envanterinde Avrupa semalarında görev yapacak." değerlendirmesine yer verildi.

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Yorumlar

Üstad Kadir Mısıroğlu

Bir heykel yapabildiniz mi onu söyleyin yobazlar, yandaşlar:)))
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Gence

bae/mossad beslemesi zilletciler utansin
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