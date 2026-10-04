Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan SANKO'ya ziyaret

Ziyarette, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve gençlerin teknoloji üretme heyecanına katkı sunan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemenin ve ülkenin teknoloji yolculuğuna katkı sunmanın önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise SANKO Holding’in 2020 yılından bu yana TEKNOFEST’in ana paydaşları arasında yer aldığını belirterek, “İyi ki paydaşımız oldunuz, iyi ki tam bağımsız müreffeh Türkiye idealine bu desteği verdiniz. Sizlere yürekten şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna katkılarından dolayı SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve SANKO Ailesi’ne teşekkür etti.





SANKO, TÜRKİYE’NİN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KATKI SUNUYOR

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl yedinci kez ana paydaşları arasında yer alarak Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

SANKO Holding yürütücülüğünden düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ile öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirmeleri, bu fikirleri teknolojiyle buluşturarak insanlık yararına çözümlere dönüştürmeleri hedefleniyor.