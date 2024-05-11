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Aktüel Selçuk Bayraktar Türkiye'ye paylaştı: Engelli kardeşlerimi tebrik ediyorum... O proje için peş peşe mesajlar
Aktüel

Selçuk Bayraktar Türkiye'ye paylaştı: Engelli kardeşlerimi tebrik ediyorum... O proje için peş peşe mesajlar

Yeniakit Publisher
2024-05-11 17:24:00 - 2024-05-11 18:15:23
Selçuk Bayraktar Türkiye'ye paylaştı: Engelli kardeşlerimi tebrik ediyorum... O proje için peş peşe mesajlar

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar büyük başarılara imza atıyor. Selçuk Bayraktar bu kez o proje için anlamlı mesajlar paylaştı! TOS-TOS projesini geliştiren gençlere tebrik geldi.

En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) X hesabından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında anlamlı bir proje paylaşıldı. Engelli bireylerin rahat etmesi için öğrenciler tarafından geliştirilen proje Baykar lideri Selçuk Bayraktar’ın da dikkatini çekti. İlgili proje için mesajları peş peşe paylaştı...

Bayraktar, gençleri anlamlı projeleri için tebrik etti.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ RAHAT ETSİN”

Öğrenciler projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “TOS-TOS, yani Tekerlekli Otomatik Sandalye adlı projemizin amacı, engelli kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde hareket etmesi ve okulda daha rahat eğitim alması. Bu projeyi özellikle deprem bölgesindeki arkadaşlarımız için tasarladık.”


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“KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM”

Baykar lideri Selçuk Bayraktar, projenin kendisini sevindirdiğini paylaştı. Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bütün emek ve gayretini iyilik adına sarf eden genç kardeşlerimizle aynı yolda yürümenin mutluluğunu yaşıyorum. Engelleri aşarak projeler geliştiren kardeşlerimi tebrik ederim.”

 

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