Selçuk Bayraktar Türkiye’ye açık açık tarih verdi! Kızılelma geliyor, dünya resmen ayağa kalkacak

Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Bizim hedefimiz gayretimiz hayatımızın gayesi Kızılelma. İnşallah önümüzdeki yıl Kızılelma uçacak." paylaşımını yaptı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar milli ve özgün olarak geliştirilen Kızılelma ile ilgili Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Dünyada çok az ülkenin bu alanda çalıştığı belirten Selçuk Bayraktar önümüzdeki yıl Kızılelma'nın uçacağını vurguladığı konuşmasını dikkat çeken bir paylaşımla yayımladı.

20 senedir hedefimiz

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Kızılelma bizim yaklaşık 20 senedir insansız hava araçlarının üzerinde ilk çalışmaya başladığımız günden beri hedefimiz olan bir platformdur. Biliyorsunuz Kızılelma Türk tarihinde Türk İslam tarihinde ve mitolojisinde çok önemli bir kavram. Bir anlamda bizim için ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ndeki böyle ulaştıkça uzaklaşan soyut ve somut hedefleri o anlama geliyor." ifadelerini kullandığı bir video yayımladı.

Önümüzdeki yıl uçacak

Çok az sayıda ülkenin bu alanda çalıştığını belirten Bayraktar, "20 senedir bizim Kızılelma'mız; bu sınıfta bir insansız hava aracını geliştirmekti. Dünyada da çok az sayıda ülke bu alanda çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yıl Kızılelma uçacak. gençlerimizde çok daha öteye taşıyacaklar. Bizim hedefimiz, gayretimiz, hayatımızın gayesi sadece bu." dedi