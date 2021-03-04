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Gündem Selçuk Bayraktar şehit olan Korgeneral Erbaş'ın SİHA’larda oynadığı rolü açıkladı
Gündem

Selçuk Bayraktar şehit olan Korgeneral Erbaş'ın SİHA’larda oynadığı rolü açıkladı

Bingöl’ün Tatvan ilçesinde şehit olan 11 askerden biri olan şehit Korgeneral Osman Erbaş için taziye mesajı yayımlayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Erbaş’ın SİHA’ların geliştirilmesinde büyük katkıda bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 22:54:00 -
Selçuk Bayraktar şehit olan Korgeneral Erbaş'ın SİHA’larda oynadığı rolü açıkladı

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralı askerler hastaneye sevk edildi.

Başsağlığı mesajı yayınladı

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, helikopter kazasında şehit düşen Osman Erbaş ve askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Bayraktar, "2010'da SİHA'larımızı gelişimi sırasında bölgede tanıştığım Osman Erbaş Paşamız ve kahraman askerleri Bitlis'teki helikopter kazasında şehadete ulaştı. Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Kahraman bir komutanımızdı"

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Osman Erbaş'la tanıştığı dönemi anlattığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı.

"SİHA’ların geliştirilmesinde rolü çok büyüktü"

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli SİHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada SİHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz... Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım... Sizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz...

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

bu işte içimizdeki fetönün işi dir mutlaka fetöler hainler bitmez osman paşa mekanın cennet olsun size canınıza kasteden hainlerin canları cehenneme inş.dualarımız seninle osman paşa türkiyem başımız sağolsun ey hainler topunuz canınız cehenneme....
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