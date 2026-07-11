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Gündem Bir mezuniyet töreninde daha büyük skandal! O üniversitede de ayet yazılı pankarta müdahale ettiler
Gündem

Bir mezuniyet töreninde daha büyük skandal! O üniversitede de ayet yazılı pankarta müdahale ettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Eskişehir Üniversitesi'ndeki mezuniyet tömezreninde, öğrencilerin taşıdığı Maide Suresi'nden ayetlerin yer aldığı pankart güvenlik görevlileri tarafından zorla ellerinden alındı. Yeditepe Üniversitesi'nde yaşanan benzer bir provokasyonun ardından gelen bu müdahale, öğrenciler arasında "çifte standart" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yaşanan skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, öğrencilerin pankartlarına yönelik bu tavır geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eskişehir Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yazılı olduğu pankartı taşıyan öğrencilere üniversite güvenlik görevlileri tarafından müdahale edildi.
5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Hukuk Fakültesi kortejinde yürüyen kız öğrenciler, üzerinde Maide Suresi'nin 8'inci ayetinin yer aldığı pankartı açmak istedi.

Öğrencilerin taşıdığı pankarta güvenlik görevlileri müdahale etti. Pankartın zorla ellerinden alındığını belirten öğrenciler, törende taşınan diğer pankartlara herhangi bir müdahalede bulunulmadığını öne sürdü.
Kendilerine çifte standart uygulandığını ifade eden öğrenciler, yaşananlara tepki gösterdi.

 

YEDİTEPE'DE DE AYNI SKANDAL YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay daha önce Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanmıştı.
Bir öğrencinin üzerinde, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yer aldığı pankartı açması bazı öğrenciler tarafından engellenmek istenmişti. Pankartı indiremedikleri belirtilen öğrenciler, bu kez pankartın önünü kapatarak görünmesini engellemeye çalışmıştı.
İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan provokasyona A'raf Suresi'nin 155'inci ayetini paylaşarak tepki göstermişti.

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Yorumlar

Cvv

Kafirler için yaşasın cehennem.

Ccc

Ayet yazılı pankarta müdahale ettirenler hangi dine mensup merak ediyorum. Ama kafirler yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Son olarak Müslüman çocukları mezuniyet törenlerin ekatılıp o papak cübbesi ve kepini giymeyin.
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