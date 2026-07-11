Bir mezuniyet töreninde daha büyük skandal! O üniversitede de ayet yazılı pankarta müdahale ettiler

Eskişehir Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yazılı olduğu pankartı taşıyan öğrencilere üniversite güvenlik görevlileri tarafından müdahale edildi.

5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Hukuk Fakültesi kortejinde yürüyen kız öğrenciler, üzerinde Maide Suresi'nin 8'inci ayetinin yer aldığı pankartı açmak istedi.

Öğrencilerin taşıdığı pankarta güvenlik görevlileri müdahale etti. Pankartın zorla ellerinden alındığını belirten öğrenciler, törende taşınan diğer pankartlara herhangi bir müdahalede bulunulmadığını öne sürdü.

Kendilerine çifte standart uygulandığını ifade eden öğrenciler, yaşananlara tepki gösterdi.

YEDİTEPE'DE DE AYNI SKANDAL YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay daha önce Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanmıştı.

Bir öğrencinin üzerinde, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." ayetinin yer aldığı pankartı açması bazı öğrenciler tarafından engellenmek istenmişti. Pankartı indiremedikleri belirtilen öğrenciler, bu kez pankartın önünü kapatarak görünmesini engellemeye çalışmıştı.

İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan provokasyona A'raf Suresi'nin 155'inci ayetini paylaşarak tepki göstermişti.