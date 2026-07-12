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Kilo vermek için şifası var diye tüketiliyor ama… Fazlası böbrek hastalıklarına yol açıyor!

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Kilo vermek için şifası var diye tüketiliyor ama… Fazlası böbrek hastalıklarına yol açıyor!

Havaların ısınması sonrası artık vücuttaki fazla kilolardan kurtulmak için yapılacak metotlar sıraya girdi...

#1
Foto - Kilo vermek için şifası var diye tüketiliyor ama… Fazlası böbrek hastalıklarına yol açıyor!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin yöneldiği içeceklerin başında yeşil çay geliyor. Zayıflamaya destek olduğu düşüncesiyle sıkça tüketilen yeşil çay, fazla tüketildiği takdirde böbrekler başta olmak üzere sağlığı olumsuz etkileyebilecek çeşitli hastalıkları tetikleyebiliyor. İşte detaylar…

#2
Foto - Kilo vermek için şifası var diye tüketiliyor ama… Fazlası böbrek hastalıklarına yol açıyor!

Doğal ürünlere yönelimin artmasıyla birlikte yeşil çay da kilo verme sürecinde en çok tüketilen içeceklerden biri hâline geldi. Metabolizmayı desteklediği ve yağ yakımına katkı sağladığı düşüncesiyle tercih edilen bu bitkisel içecek, ölçüsüz tüketildiğinde beklenmedik sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

#3
Foto - Kilo vermek için şifası var diye tüketiliyor ama… Fazlası böbrek hastalıklarına yol açıyor!

Yeşil çay, içerdiği antioksidan bileşenler sayesinde bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlayabiliyor. Ancak bu faydalar, önerilen tüketim miktarının aşılması durumunda yerini risklere bırakabiliyor. Özellikle yoğun miktarda yeşil çay tüketimi veya yüksek konsantrasyonlu yeşil çay takviyelerinin bilinçsiz kullanımı, böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor.

#4
Foto - Kilo vermek için şifası var diye tüketiliyor ama… Fazlası böbrek hastalıklarına yol açıyor!

Uzmanlar, sağlıklı yetişkinler için yeşil çayın ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

#5
Foto - Kilo vermek için şifası var diye tüketiliyor ama… Fazlası böbrek hastalıklarına yol açıyor!

Günlük 2-3 fincanı aşmamak, bitkisel takviyeleri ise hekim önerisi olmadan kullanmamak olası risklerin önüne geçilmesine yardımcı olabiliyor. Her doğal ürünün sınırsız tüketilemeyeceğini hatırlatan uzmanlar, kilo vermek için tek başına yeşil çaya güvenmek yerine dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin esas alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

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