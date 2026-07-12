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Yaşam Zeytinyağıyla hayata tutundu! Ölecek gözüyle bakılan kaz en yakın dostu oldu
Yaşam

Zeytinyağıyla hayata tutundu! Ölecek gözüyle bakılan kaz en yakın dostu oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa Nilüfer'de Süleyman Koçoğlu’nun yaralı haldeyken zeytinyağıyla tedavi ettiği kaz, yaklaşık 10 yıldır yanından ayrılmıyor.

Bursa’da ölmek üzereyken sahip çıkılan yaralı kaz, 10 yıldır süren sıra dışı bir dostluğun başrolü oldu. Yaklaşık 10 yıl önce yara bere içinde kendisine getirilen yavru kaza kıyamayan Koçoğlu, uyguladığı geleneksel tedavi yöntemiyle hayvanı hayata bağladı.

 

Her yere birlikte gidiyorlar

Kazla aralarında zamanla kopmaz bir bağ oluştuğunu belirten Süleyman Koçoğlu, o günleri ve sonrasında gelişen süreci şu sözlerle anlattı: "Komşumuz beslediği kazlardan birinin yavrusunu yaralı halde getirdi. Durumu kötüydü, ölmek üzereydi. O dönem küçükbaş hayvancılık yapıyorduk ve köpeğimiz vardı. Getirenler 'kesip köpeğe yedirin' dedi. Acıdım, kesmeye kıyamadım. Eşime hemen zeytinyağı getirmesini söyledim. Yaralarını zeytinyağı ile birkaç kez yağladık. Zamanla iyileşti ve büyüdü. Şimdi benimle her yere geliyor. Özel bir isim koymadık, 'bibi gel' diyorum hemen yanıma koşuyor. Bakkala, markete, kahveye beraber gidiyoruz. Ben kahvede çay içerken o da yanımda bekler. Sabahları beni göremezse evin demir kapısına gagasıyla vurup uyandırır. Yanıma pek kimseyi yaklaştırmaz, beni başkalarından çok kıskanır."

 

Yaramaz ve huysuz bir kaz(!)

Süleyman Koçoğlu'nun oğlu İlker Koçoğlu da babası ile kaz arasındaki dostluğun bir köpeğin sadakatini aratmadığını ifade etti. Kazın ailenin diğer üyelerine karşı oldukça mesafeli olduğunu dile getiren İlker Koçoğlu, şunları söyledi: "Kesin ölecek gözüyle bakılan o yavru kaza babam şefkat gösterdi, zeytinyağı sürüp iyileştirdi. Kaz da o günden sonra babamı hiç bırakmadı, adeta peşinden ayrılmıyor. Sabahları babam uyanmakta gecikirse demir kapıya gagasıyla tık tık vurarak onu çağırıyor. İlginç bir huyu var; erkeklere pek saldırmazken genellikle kadınlara karşı çok agresif. Evin avlusunda annemi ve eşimi sürekli kovalıyor, karşı cinsle arası pek iyi değil."

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