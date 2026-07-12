‘İçlerine şeytan girdi' diyerek iki ablasını ağır yaraladı

Antalya'da yaşanan dehşet olay 10 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında Santral Mahallesi 3282 Sokak’taki 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Muhammed D., evde ‘İçine şeytan girdi’ diyerek ablası Kübra D.'ye saldırdı. Kübra D., kardeşinin elinden kurtulup ablası Meryem D.’ye mesaj atarak, yardım istedi. Muhammed D., daire içerisinde kovalayıp yakaladığı ablası Kübra D.'nin boğazını sıkarak öldü diye bıraktı. Eve giden Meryem D., kardeşini hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed D., Meryem D.'ye de saldırıp, boğmaya çalıştı.

POLİS KURTARDI

Ardından evin balkonuna geçen Muhammed D., bir süre bağırdıktan sonra dönüp tekrar ablası Meryem D.'ye saldırdı. Kadını yumruklayıp yeniden boğazını sıktı. Bu sırada açık olan daire kapısından giren polis ekibi, Muhammed D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

Kardeşlerden Kübra D. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra D., entübe edildi.

ŞEYTANI ÇIKARIYORDUM

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed D., “Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım” dedi. Muhammed D., ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldüreceğini belirtti. Adliyeye sevk edilen Muhammed D., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.