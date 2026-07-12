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Sağlık
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Sürekli klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara sebep oluyor

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Sürekli klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara sebep oluyor

Erzincan’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı yaygınlaşırken, bilinçsiz kullanım çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

#1
Foto - Sürekli klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara sebep oluyor

Uzmanlar, sıcak havalarda konforlu olabilmek ve verimli çalışabilmek için kullanılan klimaların aynı zamanda insan sağlığı açısından ciddi sorunlara da yol açabildiğini belirtti.

#2
Foto - Sürekli klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara sebep oluyor

Klima yoluyla bulaşan en önemli hastalığın "klima hastalığı" olarak da adlandırılan "lejyoner hastalığı" olduğunu belirten uzmanlar, "Lejyoner hastalığı, Legionelle Pneumophilia adlı bir bakterinin sebep olduğu bir zatürredir. Bu bakteri, klimaların filtre sistemlerinde, uygun nem ve ısıda çoğalıp buralardan ortam havasına dağılmaktadır. Salgınlar sıklıkla otel ve hastanelerde olmakla birlikte, tek tek vakalar olarak da bildirilmiştir. İnsandan insana bulaştığı görülmemiştir. Akciğerlere girişi için tespit edilen en önemli yollar, solunum cihazları, havalandırma sistemleri ve hastanelerde solunum yollarına uygulanan birtakım işlemlerdir.

#3
Foto - Sürekli klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara sebep oluyor

Hastalık vücut direnci düşük kişilerde daha kolay yer edebilir. Şeker hastaları, alkolikler, kemoterapi hastaları, kronik böbrek ve akciğer hastalığı olan kişilerde oluşumu daha yüksek oranlardadır. En yaygın kolaylaştırıcı faktör sigara içilmesidir" dedi.

#4
Foto - Sürekli klima kullanırken dikkat! Bu hastalıklara sebep oluyor

Özellikle iyi temizlenmeyen klimalarda üreyebilecek küf mantarlarının alerjik rinit ve alerjik astıma sebep olabileceğinin de unutulmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, araçlardaki klimaların doğru kullanılmamasının da sinüzit, kulak iltihapları ve yüz felci gibi sorunlara neden olabildiğini, bu yüzden araçlarda klima kullanırken havanın direkt yüze ve göğse değil, ön cama doğru yönlendirilmesi bu sorunların oluşmasını engelleyeceğini belirtti.

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