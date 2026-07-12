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Gündem Başkan Erdoğan'dan Katar Baba Emiri için taziye mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Katar Baba Emiri için taziye mesajı

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Başkan Erdoğan'dan Katar Baba Emiri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok kıymetli dostum" olarak hitap ettiği Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. İslam dünyasının huzuru ve bölge istikrarı için samimi çabalara şahit olduğunu dile getiren Erdoğan, merhum lider için Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Katar Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok kıymetli dostum" olarak hitap ettiği Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Merhum Şeyh Hamad bin Halife El Sani ile Başbakanlığı döneminde uluslararası alanda yakın mesai içinde olduklarını hatırlatan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Başta değerli kardeşim Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad El Sani olmak üzere merhum Baba Emîr'in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsım, ailem ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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