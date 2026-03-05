AK Parti Afyonkarahisar, Bakan Vedat Işıkhan'ı ağırladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Afyonkarahisar programı kapsamında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
Bakan Işıkhan’ı il başkanlığı binasında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, il başkan yardımcıları, il gençlik ve kadın kolları başkanları ile teşkilat mensupları karşıladı.
Ziyaret kapsamında İl Başkanlığı makamına geçen Bakan Vedat Işıkhan, burada anı defterini imzaladı. Defterin imzalanmasının ardından İl Başkanı Av. Turgay Şahin tarafından Bakan Işıkhan’a günün anısına hediye takdim edildi.
Makam ziyaretinin ardından Bakan Işıkhan, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Işıkhan, Türkiye’nin güçlü bir şekilde ayakta durmasının temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinin bulunduğunu vurguladı.
Savunma sanayisinde gerçekleştirilen dönüşüme dikkat çeken Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız döneminde savunma sanayimizde gerçekleştirilen devrimsel dönüşüm sayesinde Türkiye artık kendi gökyüzünü, kendi sınırlarını ve kendi çıkarlarını daha güvenli bir şekilde koruyabilmektedir. İHA’larımızdan muharip uçaklarımıza, insansız deniz araçlarımızdan yerli füzelerimize kadar uzanan bu büyük dönüşüm, Türkiye’nin kendi kaderine sahip çıkan bir güç haline geldiğini göstermektedir. Allah milletimizin ve milletin lideri Cumhurbaşkanı’nın yardımcısı olsun.” dedi.
Dünya tarihinde yeni bir dönemin yaşandığını ifade eden Işıkhan, muhalefetin küresel gelişmeleri yeterince okuyamadığını belirterek; “Görüyoruz ki muhalefet ne yazık ki dünyada ve bölgemizde olup bitenlerin farkında değil. Yaşanan büyük kırılımları idrak edemiyorlar. Hâlâ küçük ve günlük siyasi hesapların peşinde koşuyorlar. Oysa bugün birlik olma, dirayetli olma ve milli meselelerde tek yürek olma günüdür. Bizim pusulamız milletimizin menfaatidir. Bizim rehberimiz bu aziz milletin duasıdır. İnşallah Ramazan’ın bereketiyle birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek Türkiye Yüzyılı hedefimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” diyerek sözlerine yer verdi.
Çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında vatandaşların refahını artırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Işıkhan, “Emekçimizin hakkını korumak, işçinin, memurun ve emeklimizin yanında olmak bizim asli görevimizdir. Bakanlık olarak her şartta ülkemizi geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz.” diye konuştu.
Bakan Vedat Işıkhan, programı kapsamında AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “İftara 5 Kala” etkinliğine de katıldı. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleştirilen etkinlikte, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe’nin koordinasyonunda sürücülere kumanya dağıtıldı. Bakan Işıkhan da gençlerle birlikte sürücülere ikramlarda bulundu.
Gençlik programının ardından Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir lokum fabrikasını ziyaret eden Bakan Işıkhan, burada işçilerle birlikte iftar programına katıldı.
İşçilerle yakından ilgilenen Işıkhan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek çalışanlarla sohbet etti.
