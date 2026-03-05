AK Parti Afyonkarahisar, Bakan Vedat Işıkhan'ı ağırladı

Dünya tarihinde yeni bir dönemin yaşandığını ifade eden Işıkhan, muhalefetin küresel gelişmeleri yeterince okuyamadığını belirterek; “Görüyoruz ki muhalefet ne yazık ki dünyada ve bölgemizde olup bitenlerin farkında değil. Yaşanan büyük kırılımları idrak edemiyorlar. Hâlâ küçük ve günlük siyasi hesapların peşinde koşuyorlar. Oysa bugün birlik olma, dirayetli olma ve milli meselelerde tek yürek olma günüdür. Bizim pusulamız milletimizin menfaatidir. Bizim rehberimiz bu aziz milletin duasıdır. İnşallah Ramazan’ın bereketiyle birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek Türkiye Yüzyılı hedefimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” diyerek sözlerine yer verdi.