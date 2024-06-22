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Gündem Selçuk Bayraktar paylaştı! Aziz Sancar'ın Kızılelma mesajı herkesi duygulandırdı
Gündem

Selçuk Bayraktar paylaştı! Aziz Sancar'ın Kızılelma mesajı herkesi duygulandırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 19:47:00 -
Selçuk Bayraktar paylaştı! Aziz Sancar'ın Kızılelma mesajı herkesi duygulandırdı

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Baykar ziyareti sonrası Selçuk Bayraktar'a gönderdiği mesaj kamuoyu ile paylaşıldı.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Baykar'ı ziyaret etti. Teknoloji merkezini gezen Prof. Dr. Sancar, yetkililerden bilgi aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sancar’ın ziyaret sonrası gönderdiği mesajı paylaştı.

Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Kıymetli Hocamız Aziz Sancar’dan Baykar ziyareti sonrasında bugün gelen mesajı, müsaadeleriyle paylaşıyorum.

“Fotoğraf kendi evimizden. Hanım Osmanlı-Türk hat sanatına çok düşkün. Ben de Türkiye’den döneli sıcak demeden KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım.”

Var olun Hocam... Bin atlı Akınlarda çocuklar gibi şendik...”
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