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Gündem Selçuk Bayraktar paylaştı: Aile boyu bayramlaşma
Gündem

Selçuk Bayraktar paylaştı: Aile boyu bayramlaşma

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajına, “Bayraktar Mini İHA’dan, Bayraktar Kızılelma'ya toplandık. Aile boyu bayramlaştık. Milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı kutlu olsun” notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 07:17:00 -
Selçuk Bayraktar paylaştı: Aile boyu bayramlaşma

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan Bayramı paylaşımında bulundu.

Selçuk Bayraktar paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bayraktar Mini İHA'dan, Bayraktar Kızılelma'ya toplandık, aile boyu bayramlaştık.
Milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı kutlu olsun."

 

 

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