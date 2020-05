Selçuk Bayraktar övgüyle bahsetmişti… Koronaya yakalandı, taburcu olup en kritik parçayı 3 günde üretti!

Yerli solunum cihazının hikayesinde, küçük büyük Türk firmalarının büyük özverisi yatıyor. Tekno Kauçuk ekibi ve CEO'su Albert Saydam'ın ismi de bu süreçte bir kez daha duyuldu. Hatta cihazın teslim edildiği törende Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Düşünün ki içindeki valfin kauçuğunu yapacak firmayı aradığımızda, 'Bir saniye kaybetmeye gerek yok. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' deyip, hafta sonu fabrikayı açtılar" diye Tekno Kauçuk ekibini anlatmıştı.

Fabrikayı açtıran Albert Saydam, o gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle 11 gün yattığı hastaneden taburcu edilmişti. Parçayla ilgili talebi ilettiği ekibi, soru bile sormadan çalışmaya başladı. Cihaz içinde 5 milimetrelik kauçuk conta üretimi üç günde tamamlandı. Milliyet'e birtakım açıklamalarda bulunan Saydam, o üç gün için, "60 senelik bir şirketiz. Artık hayatımızda 60 sene+3 gün var" tanımını yaptı.

Cihaza Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç olmamasının en büyük dilekleri olduğunu vurgulayan Saydam, "İlk defa bir üretim için 'ne kadar az üretirsek o kadar seviniriz' diyoruz, ancak tabii ki gerek bizim, gerekse dünyada ihtiyacı olanların ne kadar talebi olursa, hepsini karşılamaya da sonuna kadar hazırız" dedi. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında, 14 günde seri üretim bandından indirilen ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da teslimatı yapılmıştı. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cihaz için çalışan Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys firmalarına teşekkür ederken, çalışmanın arkasında onlarca mühendisin olduğuna dikkat çekmişti.

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk Kovid-19 teşhisi konulurken, Albert Saydam 18 Mart'ta rahatsızlandığını ve ilk 500 hastadan biri olduğunu anlatıyor. Eşinin de rahatsızlandığını ve 5 gün hastanede yattığını kaydeden Saydam, kendisinin ise 11 gün tedavi gördüğünü dile getiriyor. Eşinin taburcu olmasının ardından salgın sürecinde her bir bireyin nasıl katkı verebileceği konusunu uzun süre düşündüğünü belirten Saydam, şöyle anlatıyor:

"Rahatsızlığımın üçüncü gününe kadar bunun bir grip gibi olduğunu düşündüm. Üçüncü günün akşamı kandaki oksijene bakıp bir anda oksijen bağladılar. O an anladım ve ciddiyetini gördüm. Eşim taburcu olunca hastanede yalnızdım. Bu gibi durumlarda bir insana bile dokunmak çok önemliyken, hiçbir şey yapamadığımızı düşündüm. O an bu fikirden rahatsız oldum, her birey bir şey yapabilmeli. Bu illa solunum cihazı parçası yapmak değil, komşumuza yardım etmek, çevremize bir şey yapabilmek gibi küçük görünen ama aslında çok değerli şeyler. 6 gün bununla ilgili 'neler yapabiliriz' diye düşündüm. Tam taburcu kararımın alındığı sabah Selçuk Bayraktar aradı, bu problemi anlattı. İlk duyduğum an ne olduğunu bile düşünmeden 'hallederiz' dedim. Gerekirse 100 deneme yaparız ama insanlık için en azından 'denedik' diyebiliriz."

Üretilen numune, Avrupa yakasından Gebze'deki fabrikaya ulaştırıldı. Bu katkının 'kendisinin' olduğuna yönelik bir algı oluşmaması için basına açıklama yapmaktan geri durduğunu belirten Albert Saydam, başarının, hiçbir şey sormadan işi üstlenen ekibiyle birlikte bu işe en ufak bir katkı veren herkesin olduğunu söyledi.