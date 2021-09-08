Selçuk Bayraktar o mesajın anlamını açıkladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde Tuz Gölü'nde düzenlenen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları'nı yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamada, dün sosyal medya hesabından paylaştığı "Artık aynalı tüfeği Martin'e yaptırmıyoruz." mesajı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Selçuk Bayraktar, "Gençlerimizi görünce çok duygulanıyoruz. Şu anda Aksaray Tuz Gölü'ndeyiz. Her yıl bu dönem de buraya geliyoruz. Burası ıssız bir çöl gibi bir yer. Burada tozun toprağın güneşin altında günlerce çalışıyorlar. Hiçbir şeyin ortasında bir yer. Burada bu gayretleriyle hayalleriyle buna emek sarf ederek kendilerini de dönüştürüyorlar. Kendileriyle beraber toplumu da dönüştürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda roketlerin bir volkan gibi yerden fışkırdığını söyleyen Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

Volkanlar nasıl ki yer yüzünü değiştiriyorsa bunlar da tüm toplumu değiştirecek. Ve belki ülkemizin geleceğini, uzay serüvenindeki ve yüksek teknolojideki geleceğini inşa ediyorlar. Hiçbir şeyin ortasındaki bu ıssız yerde Türkiye'nin yüksek teknolojideki kaderi yazılıyor bir anlamda. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Biz gençliğimizde şunu yaşadık; İşte ancak yabancılar yapar... Bilimde kurucu bir medeniyet olmamıza rağmen bu yaşandı. Yani bu türkülerimize kadar işledi. En kıymetli silahı yaptırdığında 'Aynalı Martin' yaptırdım diyor. Martin bir silah markası. Biz artık Martin'de daha iyisini yapıyoruz ve dışarıdan almıyoruz. Dünya bizden almak için sıraya giriyor.