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Teknoloji Selçuk Bayraktar müjdeyi duyurdu! AKINCI TİHA'nın teslimatı başlıyor
Teknoloji

Selçuk Bayraktar müjdeyi duyurdu! AKINCI TİHA'nın teslimatı başlıyor

Yerli insansız hava araçlarının mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın bu ay içerisinde teslim edileceğinin müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 18:38:00 -
Selçuk Bayraktar müjdeyi duyurdu! AKINCI TİHA'nın teslimatı başlıyor

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın ilk uçuşunu Aralık 2019’da gerçekleştirdiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"O günden bu yana da biz, hem prototipleri hem de teslim edilmek üzere olan seri üretim hava araçlarını yaptık. AKINCI halihazırda seri üretimde ve şu anda prototipleri de dahil ettiğimizde 9’uncu İHA’nın üretimi sürüyor.

Yaklaşık bin sortiden fazla eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerimiz, eğitim uçuşlarını gerçekleştirdi. Bu ayın sonunda da İnşallah hem kursiyerlerimizin mezuniyet töreni olacak hem de teslimat törenini yapmayı planlıyoruz."

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı

Baykar Savunma tarafından Bayraktar Taktik Blok-II İnsansız Hava Aracı’ndan elde edilen tecrübelerle geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ileri düzeydeki teknik kabiliyetleri sayesinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bazı görevleri icra edebilecektir.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına ve çok sayıda mühimmat istasyonuna sahip olacak AKINCI; 40.000ft irtifada 24 saat boyunca havada kalabilecek ve 1.350 kilogram faydalı yük taşıyabilecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak sistem, hava-yer ve hava-hava angajmanı gerçekleştirebilecektir.

SavunmaSanayiST

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