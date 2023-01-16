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Gündem Selçuk Bayraktar ilk kez bu kadar sinirlendi! Ali Babacan'ı yerin dibine gömdü
Gündem

Selçuk Bayraktar ilk kez bu kadar sinirlendi! Ali Babacan'ı yerin dibine gömdü

Altılı Masa'nın gözle görülmeyen ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ürettiği İHA ve SİHA'larla harp taktiklerini değiştiren Baykar'la ilgili "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" sözlerine Selçuk Bayraktar'dan yanıt geldi. Kamuoyunda 'Bebecan' olarak bilinen Babacan'ı gömen Bayraktar, "Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 19:07:00 - 2023-01-16 19:17:25
Selçuk Bayraktar ilk kez bu kadar sinirlendi! Ali Babacan'ı yerin dibine gömdü

Aday ve yol haritası belirleyemeyen 6'lı masanın oyu sıfır virgüllerle ifade edilen küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme gelmek için Baykar'ı hedef aldı.

Ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyada dikkatleri üzerine çeken Baykar ile ilgili haddini ve boyunu aşan ifadeler kullanan Babacan'a Selçuk Bayraktar'dan tokat gibi cevap geldi.

" Alçakça atılmış iftira"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" dedi.

Kahraman Mehmetçik'e "kimyasal silah" iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın salıverilmesi sonrası ayağına kadar giden Babacan'ın rezil sözlerine bir yanıt da Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. 27 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Bayraktar, "Sn. Babacan, Baykar hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne gelirlerimizin %75'ini ihracattan elde ettik. 2022'de ise sözleşmelerimizin %99.3'ü ihracat kaynaklı. Türkiye'yi bırakın dünyada dahi böyle bir firma bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Bebecan" mafyacılık oynuyor

CHP'nin borazanlığını yapan FOX'ta bugün açıklama yapan kamuoyunun 'Bebecan'ı mafyacılık oynayarak "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" şeklinde tehditler savurmuştu.

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