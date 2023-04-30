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Medya "Selçuk Bayraktar ile kardeşlerini her gördüğümde 'Sizleri doğurana kurban olayım' diyorum"
Medya

"Selçuk Bayraktar ile kardeşlerini her gördüğümde 'Sizleri doğurana kurban olayım' diyorum"

Yeniakit Publisher
2023-04-30 12:41:00 -
"Selçuk Bayraktar ile kardeşlerini her gördüğümde 'Sizleri doğurana kurban olayım' diyorum"

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Türkiye'nin gururu Bayraktar kardeşlerin annesi Canan Bayraktar'ı köşesine taşıdı.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Türkiye'nin gururu Bayraktar kardeşlerin annesi Canan Bayraktar'ı köşesine taşıdı. Aytuğ, "Bir görünmez kahraman" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Canan Bayraktar'ı tanıyor musunuz? Muhtemelen tanımazsınız. Çünkü memlekete son derece faydalı bir bilim kadını olmasına rağmen ekranda görünmez, sosyetenin cicili bicili sözde hayır işlerinde fotoğraf çektirmez, muhabirleri malikanesine çağırtıp ısmarlama röportaj vermez, bazı sözde bilim insanları gibi gündüz programlarına para karşılığı çıkıp ahkâm kesmez.

Canan Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ın mütevazı annesidir. Türkiye'nin ilk başörtülü üniversite mezunu kadınlarındandır. Aynı zamanda ülkenin ilk kadın bilgisayar programcıları arasındadır.

1977 yılında Özdemir Bayraktar ile evlenen Canan Bayraktar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalıştı ve Assambly dilinde yazılım yazdı. Canan hanımefendi aynı zamanda İHA ve SİHA'ların yazılımlarını hazırlayan ekibin içinde de yer alıyor. Cansağlığı adlı vakfın mütevelli heyetinde de yer alan Canan Bayraktar'ın şu andaki görevi ise Baykar Grubu'nun finans direktörlüğü. Ve... Selçuk Bayraktar ile kardeşlerini her gördüğümde "Sizleri doğurana kurban olayım" dediğim kişidir Canan Bayraktar... Ya, işte böyle... Göz önünde olmayan ama her daim gönül gözümüzün önünde yer alması gereken ne çok kadınımız var, bilin istedim."
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