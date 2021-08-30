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Teknoloji Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdiler
Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdiler

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA’ların ihracatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, birçok ülke ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 15:54:00 -
Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye'den SİHA almak için sıraya girdiler

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni, bugün Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağladı tören ile AKINCI TİHA, ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı.

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, tören esnasında gerçekleştirdiği konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "10’dan fazla ülke ile Bayraktar TB2 ihracatına ilişkin sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

Bayraktar TB2 SİHA, şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya ve Azerbaycan’a ihraç edildi. Öte yandan; Arnavutluk, Letonya, Fas ve Macaristan’ın da Bayraktar TB2 ile yakından ilgilendiği biliniyor. Irak ise Bayraktar TB2 tedariki konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bu ülkelerin, Selçuk Bayraktar’ın bahsini geçirdiği 10 ülke arasına girmiş olma ihtimalleri yüksek.

350.000 uçuş saatini geride bırakan Bayraktar TB2’den, şu ana kadar 200 adetten fazla üretildi. 2014 yılından beri aktif görevde olan Bayraktar TB2, azami 27.000 feet irtifada görev yapabilmektedir. İHA’nın operasyonel irtifası ise 18.000 feet’tir.

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