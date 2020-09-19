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Aktüel Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı
Aktüel

Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e başvuruların rekor kırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 19:02:00 -
Selçuk Bayraktar duyurdu: Rekor başvuru yapıldı

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'nde insansız hava araçları (İHA) yarışmalarını izledi.

101 takımın katıldığı yarışmayı izlemek için kente gelen Selçuk Bayraktar burada takımları ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı. TEKNOFEST'in 3 yıldır başarılı bir şekilde düzenlendiğini belirten Bayraktar, 100 binin üzerinde başvuruyla bir dünya rakoru kırıldığını ifade etti. Yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Benim kişisel olarak TEKNOFEST ile çok duygusal bir anım var. 2000'li yıllara döndüğümüzde, bizler de sizler gibi böyle ufak sayılabilecek insansız hava araçları üretiyorduk. Geçen 16 yılda ülkemiz bu teknolojide dünyada hatırı sayılır bir noktaya geldi. İnşallah sizler bu bayrağı çok daha yükseğe çekeceksiniz."

 

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