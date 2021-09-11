Selçuk Bayraktar duyurdu... İşte TSK'ya teslim edilen AKINCI TİHA sayısı
Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 3 adet AKINCI TİHA teslim edildiğini açıkladı
Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, NTV Muhabiri Yağız Şenkal tarafından hazırlanan "Güncel Dosya" programında AKINCI TİHA, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projelerini anlattı.
Ayda 1-2 adet AKINCI TİHA üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Selçuk Bayraktar milli irtifa rekorunun AKINCI TİHA’da olduğunu hatırlattı.
Bunun yanında Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 3 adet AKINCI TİHA teslim edildiğini ifade etti.
Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen törenle TSK envanterine girdi. Baykar Savunma tesislerinde icra edilen teslim töreni alanında 7 adet AKINCI TİHA hazır bulunurken ilk etapta 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA güvenlik güçlerine teslim edildi.
AKINCI TİHA’dan edinilen tecrübe ile geliştirme çalışmalarına başlanan Bayraktar TB3 SİHA 2022’de, Muharip İnsansız Uçak ise 2023’te gökyüzüyle buluşacak.
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber güdüm kitli TEBER-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacak.