Selçuk Bayraktar duyurdu: Geç kalmayın

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'ne yapılacak başvurulara yönelik Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanı Abdullah Eren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Aklı fikri TEKNOFEST olan, yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz geç kalmayın!" ifadelerini kullandı.

Milli teknolojinin desteklenmesine yönelik düzenlenen TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül İstanbul Havalimanında yapılacak.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle ilk olarak 2018 yılında düzenlenen festivalde Teknoloji Yarışmaları'na 4 yıl boyunca 207 farklı üniversiteden 21 bin 21 öğrenci başvuru yaptı. Yarışmalarda 2018 yılından bugüne kadar toplamda 812 öğrenci ile Gaziantep Üniversitesi en çok başvuru yapan üniversite olarak öne çıktı. Gazi Üniversitesi 800 başvuru ile ikinci, 625 öğrencinin başvurduğu Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.

Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin ilgi gösterdiği yarışmalarda Marmara Üniversitesi 604, Anadolu Üniversitesi 549, Karadeniz Teknik Üniversitesi 535, Atatürk Üniversitesi 516, İstanbul Teknik Üniversitesi 515, Selçuk Üniversitesi 484 ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 445 başvuru ile ilk 10 üniversite arasında yer adı.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor.

Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmaları bu yıl ilk kez düzenlenecek.

Teknoloji yarışmalarında ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç hayallerinin peşinden koşacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yeniden İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmalar kapsamında binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.