  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Selçuk Bayraktar duyurdu: Dünyada ilk defa olacak!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu: Dünyada ilk defa olacak!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Atak Helikopteri, Gökbey, Hürkuş, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB2. Hepsi bir anda gökyüzünde olacak. Böyle bir kombine gösteri daha önce dünyada olmadı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 21:52:00 - 2021-09-20 21:57:40

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Atak Helikopteri, Gökbey, Hürkuş, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB2'nin hepsinin bir anda gökyüzünde olacağını söyleyerek "Böyle bir kombine gösteri daha önce dünyada olmadı." dedi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl dünyada bir ilkin gerçekleştirileceğini belirten Selçuk Bayraktar, ''Bu yıl sürpriz gösteriler var. Dünyada ilk defa yapılmış gösterileri göreceğiz. Türk mühendislerinin tasarladığı hava araçlarını göreceğiz. Atak Helikopteri, Gökbey, Hürkuş, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB2. Hepsi bir anda gökyüzünde olacak. Böyle bir kombine gösteri daha önce dünyada olmadı. Herkesi izlemeye bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay