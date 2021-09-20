Selçuk Bayraktar duyurdu: Dünyada ilk defa olacak!

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Atak Helikopteri, Gökbey, Hürkuş, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB2'nin hepsinin bir anda gökyüzünde olacağını söyleyerek "Böyle bir kombine gösteri daha önce dünyada olmadı." dedi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl dünyada bir ilkin gerçekleştirileceğini belirten Selçuk Bayraktar, ''Bu yıl sürpriz gösteriler var. Dünyada ilk defa yapılmış gösterileri göreceğiz. Türk mühendislerinin tasarladığı hava araçlarını göreceğiz. Atak Helikopteri, Gökbey, Hürkuş, Aksungur, Akıncı ve Bayraktar TB2. Hepsi bir anda gökyüzünde olacak. Böyle bir kombine gösteri daha önce dünyada olmadı. Herkesi izlemeye bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.